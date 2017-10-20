В Валках у жителя Черкасс нашли наркотики

20 октября 2017 г. 15:06
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На стационарном посту города Валки остановили автомобиль "Рено Кенго", который двигался со стороны Киева в направлении Харькова.

Как рассказали в отделе коммуникации полициив  Харьковской области, во время осмотра вещей у 22-летнего водителя, жителя Черкасской области, в джинсах обнаружили и изъяли белое порошкообразное вещество похожее на амфетамин. С какой целью хранилось наркотическое вещество и источник его получения, владелец объяснить не смог.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

Следственным отделом открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

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