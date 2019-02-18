В Валковском районе грабители ворвались в частный дом и напали на его хозяев

В полицию обратился 45-летний житель села Сидоренково Валковского района и сообщил о том, что 16 февраля на него и его 55-летнюю сожительницу напали неизвестные.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Мужчина рассказал, что злоумышленники в масках ворвались к нему в домовладение, избили их и завладели их деньгами в сумме 800 гривен и личными вещами.

В совершении разбойного нападения полицейские разоблачили двух мужчин, 25 и 45 лет, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Их задержали.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.