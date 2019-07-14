 

В Валковском районе сгорел поломанный электровоз

14 июля 2019 г. 13:17
63 просмотра

14 июля в 10:37 в полицию поступило сообщение от диспетчера пожарной части о том, что горит электровоз на железнодорожной станции «Пирогово» близ села Огульцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, было установлено, что товарный поезд двигался из Полтавы в Харьков. В его составе был неисправен электровоз, который транспортировали для проведения ремонта. Во время движения он загорелся. Работники ГСЧС предварительно установили, что возгорание произошло из-за вероятного короткое замыкание электропроводов.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции. Во время пожара никто из людей не пострадал. Сейчас движение поездов приостановлено.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Событие внесено в журнал единого учета Валковского отдела полиции

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Летняя стажировка.                          АТ “Харківобленерго” запрошує на постійну роботу електромонтерів та електрослюсарів. З питання працевлаштування звертатися до управління кадрів підприємства. Інформація за телефоном: 740-31-10.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.