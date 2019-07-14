В Валковском районе сгорел поломанный электровоз

14 июля в 10:37 в полицию поступило сообщение от диспетчера пожарной части о том, что горит электровоз на железнодорожной станции «Пирогово» близ села Огульцы.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, было установлено, что товарный поезд двигался из Полтавы в Харьков. В его составе был неисправен электровоз, который транспортировали для проведения ремонта. Во время движения он загорелся. Работники ГСЧС предварительно установили, что возгорание произошло из-за вероятного короткое замыкание электропроводов.

На месте работала следственно-оперативная группа полиции. Во время пожара никто из людей не пострадал. Сейчас движение поездов приостановлено.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Событие внесено в журнал единого учета Валковского отдела полиции