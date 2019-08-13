В Волчанске ночью дотла сгорел автомобиль

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13 августа 2019 г. 10:42
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Сообщение о возгорании автомобиля «SsangYong» во дворе многоэтажки в Волчанске Харьковской области поступило в полицию 11 августа около 2 часов ночи.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, автомобиль был полностью уничтожен огнем.  На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы полиции и спасатели.

Пострадавших нет. Вещественные доказательства изъяты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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