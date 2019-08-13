В Волчанске ночью дотла сгорел автомобиль

Сообщение о возгорании автомобиля «SsangYong» во дворе многоэтажки в Волчанске Харьковской области поступило в полицию 11 августа около 2 часов ночи.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, автомобиль был полностью уничтожен огнем. На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы полиции и спасатели.

Пострадавших нет. Вещественные доказательства изъяты.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.