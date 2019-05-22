В Волчанском районе нетрезвая парочка угнала автомобиль (фото)

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 21 мая в полицию обратилась жительница села Бочковое Волчанского района и рассказала о том, что со двора дома ночью исчез автомобиль «Mitsubishi pagero», принадлежащий ее работодателю.

Во время проведения проверки было установлено, что 28-летняя женщина пригласила домой друзей и во время встречи они распивали алкогольные напитки. Утром стало известно, что со двора дома исчез автомобиль. Работники группы реагирования патрульной полиции обнаружили правонарушителей и пропавшее авто в соседнем селе. Злоумышленниками оказались 38-летние мужчина и женщина - гости пострадавшей, которые были пьяны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Решается вопрос о сообщение злоумышленникам о подозрении в совершении преступления.