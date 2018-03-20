В Волчанском районе парень убил знакомого табуреткой

В полицию от медиков скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в Волчанске в доме обнаружили тело хозяина дома.

Об этом сообщили в отделе коммуникации НП в Харьковской области.

Полицейские установили, что к убийству причастен 21-летний житель Волчанска.

Как выяснили правоохранители, пьяный парень находился в доме потерпевшего.

Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

В ходе драки злоумышленник избил хозяина дома кулаками, потом ударил его табуреткой по голове.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Вещественные доказательства полицейские изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Злоумышленника задержали.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.