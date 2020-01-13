В Волчанском районе во время пожара хозяина горящего дома спасли соседи

В Волчанском районе во время пожара неравнодушные соседи спасли 60-летнего мужчину.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 13 января в 2:38 спасателям поступила информация о пожаре в поселке Белый Колодец, где в переулке Тихом, 9 горел частный дом.

Когда к месту вызова прибыли спасатели, стало известно, что неравнодушные соседи, которые увидели дым, пришли на помощь хозяину дома, который находился в доме.

Они нашли его в задымленном помещении и вывели на улицу.

60-летний мужчина успел наглотаться токсичных продуктов горения, поэтому каретой скорой помощи пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу.

Дом был деревянный, в нем горели все внутренние деревянные стены, перекрытия и крыша. Общая площадь пожара составила 45 кв.м.

Спасатели в 03:25 локализовали огонь и до 5 часов утра разбирали деревянные конструкции, чтобы добраться до отдельных очагов горения и потушить их.

Причина возникновения пожара пока выясняется.