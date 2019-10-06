 

В Запорожье подросток на родительском авто попал в смертельное ДТП

06 октября 2019 г. 13:00
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В Запорожье 15-летний подросток взял автомобиль "Hyundai" без разрешения родителей, не справился с управлением, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Daewoo Lanos".

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области, авария произошла в субботу, 5 октября, на улице Чумаченко.

В результате ДТП погиб 14-летний парень - пассажир "Hyundai", еще четверо людей пострадали.

Водитель и еще двое пассажиров "Hyundai", парни 2004 и 2005 годов рождения, с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Также в больницу с травмами попал водитель автомобиля "Daewoo Lanos" 1983 года рождения.

Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением врачей.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

 

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