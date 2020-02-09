В Запорожской области трое детей утонули в пруду

В одном из сел Запорожской области 8 февраля трое малолетних детей утонули в местном пруду.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Информация о трагедии поступила правоохранителям от медицинских работников.

На месте трагедии полицейские предварительно установили, что двое мальчиков и девочка (все трое - 2014 года рождения) вместе пошли гулять и долгое время не возвращались домой.

Родители начали самостоятельно искать пропавших детей и нашли их на местном пруду в воде.

Врачи «скорой», прибывшие на место, пытались спасти детей, однако безуспешно: все трое детей погибли.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ЧП. Проводится проверка.