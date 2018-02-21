В Змиевском районе мужчина убил приятеля

21 февраля 2018 г. 11:28
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В полицию поступило сообщение от жителя Змиевского района об обнаружении  тела мужчины с ножевым ранением.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По словам начальника Змиевского отдела полиции Кирилла Щербинского, в ходе проведения розыскных мероприятий в совершении преступления уличили 39-летнего ранее судимого жителя села Тарановка Змиевского  района.

Правоохранители выяснили, что мужчины вместе распивали спиртное. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил своего знакомого ножом в область сердца.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Задержанному  мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

 

 

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