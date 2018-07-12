В Змиевском районе на охотника за металлом упала бетонная стена

11 июля в 15 часов в полицию поступило сообщение о том, что в селе Первомайское Змиевского района в результате несчастного случая погиб 32-летний местный житель.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие на место правоохранители и спасатели установили, что мужчина пришел за металлоломом на территорию заброшенных очистных сооружений и начал выбивать стену.

В результате на него сверху упала железобетонная стена.

От полученных травм 32-летний житель района умер на месте.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».