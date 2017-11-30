В Золочеве горел дом - двое погибших

Сегодня утром в частном доме в Золочеве произошел пожар, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

На момент прибытия спасателей огнем было охвачено здание дома и домашние вещи на площади около 80 кв.м.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 2-х погибших мужчин, 1956 и 1999 годов рождения.

Огонь локализовали в 07:00, в 08:00 полностью ликвидировали.

Со слов соседей стало известно, что погибшие мужчины часто употребляли алкоголь и курили в постели.

Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.