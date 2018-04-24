В Золочевском районе из-за возгорания сухостоя сгорел сарай

24 апреля 2018 г. 10:32
35 просмотров

За прошедшие сутки  спасатели  12 раз выезжали на тушение возгорания сухостоя.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В селе Довжик Золочевского района огонь от сухой травы перекинулся на деревянную хозяйственную постройку, в результате чего она сгорела.

Суммарная площадь горения сухой травы, хвойной подстилки, камыша, листьев и мусора составила около 2 га.

Спасатели  ликвидировали все возгорания с минимальными убытками.

Человеческих жертв нет.

По информации спасателей, причиной таких пожаров стала человеческая небрежность и пренебрежение правилами пожарной безопасности.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Закордонний паспорт? "Паспортний Сервіс" в "Ave Plaza"                          Для работы на летний период на Черноморском побережье требуется суши – повар с опытом работы. Т.0954022572, т. 0980969254 Светлана                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.