В Золочевском районе из-за возгорания сухостоя сгорел сарай

За прошедшие сутки спасатели 12 раз выезжали на тушение возгорания сухостоя.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В селе Довжик Золочевского района огонь от сухой травы перекинулся на деревянную хозяйственную постройку, в результате чего она сгорела.

Суммарная площадь горения сухой травы, хвойной подстилки, камыша, листьев и мусора составила около 2 га.

Спасатели ликвидировали все возгорания с минимальными убытками.

Человеческих жертв нет.

По информации спасателей, причиной таких пожаров стала человеческая небрежность и пренебрежение правилами пожарной безопасности.