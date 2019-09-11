В Золочевском районе во время пожара сухостоя пострадал мужчина

В Золочевском районе во время пожара тростника и кустарников пострадал молодой мужчина.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 10 сентября в 11:15 спасателям поступил вызов на большой пожаре на открытой болотистой местности, где горел камыш, кустарники и сухая трава.

Прибывшие на место бойцы ГСЧС установили, что площадь горения на момент их приезда составляла 15 га.

Как выяснилось впоследствии, во время попыток самостоятельно потушить пламя пострадал мужчина 1987 года рождения: он получил легкие ожоги. После осмотра медиков «скорой» пострадавший от дальнейшей госпитализации отказался.

Пожар локализовали в 20:10. Сейчас пожарные продолжают работы по проливанию и ликвидации отдельных очагов горения сухостоя и настила болота.

По данным ГСЧС, всего за вчерашний день на Харьковщине произошло около 100 пожаров на открытой местности и в естественных экосистемах на общей площади около 60 га.

Как отметили спасатели, чаще всего пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности.