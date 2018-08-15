ВАЗ выехал на остановку и сбил двух женщин - одна из пострадавших в тяжелом состоянии

Накануне вечером в 22-20 в селе Пересечное Дергачевского района ВАЗ вылетел на остановку общественного транспорта, сбив двух женщин.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУНП Харьковской области, 47-летняя пострадавшая (жительница села Пересечное) в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и переломом бедра была госпитализирована. Также в больницу доставили вторую пострадавшую - у 47-летней местной жительницы травмы ног.

Водитель ВАЗ после наезда на пешеходов бросил машину и скрылся. Полицейские установили личность 34-летнего водителя и в данный момент его разыскивают.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.

По данным полиции, за минувшие сутки в Харькове и области произошли 54 ДТП, в которых пострадали 9 человек. За вождение в нетрезвом состоянии составлены 9 админпротоколов КУоАП.