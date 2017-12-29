Вербовали женщин для занятий проституцией. Правоохранители задержали двух иностранцев, подозреваемых в сутенерстве

29 декабря 2017 г. 17:26
134 просмотра

Вербовали девушек для интимных встреч с иностранцами в харьковских отелях, во время их путешествий в Украину. Правоохранители задержали двух мужчин, которых подозревают в организации бизнеса по предоставлению сексуальных услуг.

Сергей Салтовец, нач. УБПСТЛ ГУНП в Харьковской обл.:

У сутенерстві вікриті 29-річний громадянин Азербайджану та 33-річний громадянин Туреччини. До працівників управління боротьби зі злочинами, пов'язаними із торгівлею людьми надійшла оперативна інформація про те, що з березня поточного року у Харкові двоє осіб налагодили кримінальний бізнес у сфері надання сексуальних послуг. За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за статею "Сутенерство або втягнення особи до заняття проституцією".

В полиции рассказывают, в течение года иностранцы втянули в свой бизнес 25 женщин, которые занимались проституцией. Во время выбора будущих работниц отдавали предпочтение тем, кто находился в сложном финансовом положении.

Сергей Салтовец, нач. УБПСТЛ ГУНП в Харьковской обл.:

Відповідно до ухвали суду за адресами розташування готелів та місця мешкання фігурантів були проведені обшуки, під час яких вилучені речові докази. Зловмисники затримані. На теперішній час знаходяться у слідчому ізоляторі. Слідство триває.

Согласно санкции статьи «Сутенерство или втягивание лица в занятия проституцией» задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Видео: 

Правоохранители задержали двух иностранцев, подозреваемых в сутенерстве - 29.12.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.