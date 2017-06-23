Внедорожник снес светофор и врезался в легковушку - ДТП на Алексеевке

Сегодня около 17-05 на пересечении проспекта Науки и улицы Ахсарова столкнулсиь автомобили Деу Ланос и Mitsubishi Pajero Sport.

По данным пресс-службы патрульной полиции, Деу двигался по проспекту Науки в сторону Алексеевкив средней полосе, на светофоре водитель остановился в ожидании разрешающего сигнала светофора. Внедорожник ехал по Ахсарова и, поворачивая на проспект Науки, водитель не справился с управлением, снес светофор и врезался в Деу.

Пострадавших в результате ДТП нет. На водителя автомобиля Mitsubishi составлен админматериал по ст. 124 КУоАП.