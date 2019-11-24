В Харькове во время пожара из горящего дома спасли четверых детей

24 ноября 2019 г. 13:13
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24 ноября в 7:12  спасателям поступил вызов на пожар в частном жилом доме на ул. Новодисятисаженной, 14.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

На момент прибытия пожарных стало известно, что возгорание возникло в квартире в коробке электросчетчика. Горели домашние вещи на площади около 10 кв.м.

Разведкой также было установлено, что плотное задымление распространилось по всем комнатам дома, поэтому спасатели эвакуировали людей наружу.

Всего под наблюдением спасателей благополучно эвакуировались из опасной зоны 6 человек, из них - 4 детей (2012, 2015, 2016 и 2018 годов рождения).

В 7:59 пожар спасатели локализовали, а в 8:11 полностью ликвидировали.

Причина возникновения возгорания - короткое замыкание электросчетчика. Пострадавших в результате ЧП и его ликвидации нет, добавили в ГСЧС.

 

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