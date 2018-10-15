Во время пожара из харьковского общежития эвакуировали более 70 человек

Днем 14 октября в общежитии аграрного университета имени Докучаева произошел пожар.
Об этом сообщает издание UA Харьков в Фейсбук.
Как рассказал помощник начальника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Игорь Лупандин, загорелась комната на третьем этаже 9-этажного здания. Людей в комнате во время случившегося не было.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров.
Из-за сильного задымления из здания спасатели эвакуировали более 70 человек.
11 человек пожарные спасли с помощью автолестницы.
В результате происшествия никто не пострадал.
Пожар спасатели ликвидировали около 15:30.
Причину пожара устанавливают правоохранители.