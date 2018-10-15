Во время пожара из харьковского общежития эвакуировали более 70 человек

Днем ​​14 октября в общежитии аграрного университета имени Докучаева произошел пожар.

Об этом сообщает издание UA Харьков в Фейсбук.

Как рассказал помощник начальника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Игорь Лупандин, загорелась комната на третьем этаже 9-этажного здания. Людей в комнате во время случившегося не было.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Из-за сильного задымления из здания спасатели эвакуировали более 70 человек.

11 человек пожарные спасли с помощью автолестницы.

В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар спасатели ликвидировали около 15:30.

Причину пожара устанавливают правоохранители.