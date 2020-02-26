Во время пожара на Харьковщине погиб мужчина

26 февраля 2020 г. 15:08
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25 февраля в 20:20 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в частном жилом доме в селе Станичное Нововодолажского района.
 
Как сообщили в ГСЧС Харьковской области, к месту происшествия были направлены 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия пожарных огнем почти полностью был охвачен дом на площади 70 кв.м. На месте пожара было обнаружено тело мужчины 1970 года рождения. Еще один мужчина 1981 года рождения получил отравление угарным газом, потому бригадой скорой медицинской помощи был госпитализирован в районную больницу.
 
В 02:30 пожар был ликвидирован. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем.

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