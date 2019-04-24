Во время пожара женщины ради спасения прорывались через огонь

23 апреля в 20:25 спасателям поступило сообщение о пожаре в частном доме на 2-х хозяев на ул. Возрождения, 7 в Харькове.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, на момент возникновения возгорания в одной из половин дома находились 2 женщины: 1957 и 1981 года рождения.

Они заметили беду, когда уже полностью горела деревянная пристройка, и единственный путь эвакуации был через огонь.

Чтобы спастись, женщины решили прорываться сквозь огонь.

Им это удалось, но обе получили ожоги.

Пострадавших госпитализировали в ожоговый центр.

На момент прибытия бойцов ГСЧС площадь пожара составила около 100 кв.м.

Крыша и веранда горели полностью.

В 21:25 спасателям удалось локализовать пожар и в 22:46 - полностью его ликвидировать.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической сети.