Водитель легковушки сбил двух школьников на пешеходном переходе

О том, что автомобиль такси попал в ловушку, провалившись в яму в асфальте, патрульным сообщили сегодня около шести часов утра. ДТП произошло вблизи Конного рынка на улице Богдана Хмельницкого, рассказывает представитель харьковских патрульных Дмитрий Гайдук.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар. обл.

Під час спілкування було встановлено, що в результаті ДПТ ніхто не травмувався - водій автомобіля не впорався з керуванням та здійснив наїзд на нерухому перешкоду, а саме огорожу яка огороджувала будівельні роботи на даному місці і безпосередньо скоїв ДТП.

На водителя хоть и составили административный протокол за нарушение правил дорожного движения повлекшее повреждение автомобиля и элементов дороги, но правоохранители будут еще разбираться мог ли он видеть ограждение. Ведь харьковчане в социальных сетях жалуются, что это не первая машина, которая за последние несколько дней заехала в эту яму, так как с освещением здесь говорят большие проблемы, и ограждение еле видно.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар. обл.

Відділом безпеки дорожнього руху буде перевірено дану ділянку дороги безпосередньо на факт належного огородження. За попередньої інформацією дане місце дорожньо-транспортної пригоди було огороджено.

А на проспекте Тракторостроителей под колесами автомобиля оказался двое одиннадцатилетних мальчиков.

Елена Соболевская, ст. инспектор отдела коммуникации полиции Харьковской области

Попередньо встановлено, що 60-річний водій автомобіля ЗАЗ допустив наїзд на двох братів які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході.

Несовершеннолетних пострадавших с места аварии врачи доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, дабы полностью осмотреть.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Учні 5 класу у стані середньої тяжкості, вони були доправлені до лікарні швидкої допомоги - в обох забої чола і струс головного мозку під запитанням.

По информации правоохранителей событие зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции. Выясняются все обстоятельства аварии.