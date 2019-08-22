 

Водителя, менявшего колесо, сбил автомобиль: ДТП в Чугуевском районе

22 августа 2019 г. 12:59
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Авария произошла накануне около 21:30 в поселке Волохов Яр Чугуевского района – 54-летний водитель Toyota остановился у обочины, чтобы поменять колесо и был сбит автомобилем Chevrolet.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 66-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и допустил наезд на мужчину.

Госпитализация пострадавшему не потребовалась – мужчина самостоятельно добрался до больницы и после оказания медпомощи отправился домой.

Информация о ДТП зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Чугуевского ОП. Обстоятельства устанавливаются.

 

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