Вооруженный грабитель провалил преступление

07 ноября 2017 г. 18:29
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Отец и сын против вооруженного преступника. Незваный гость потерял инициативу, и проиграл. Триллер с хеппи-эндом в Харьковской области.

Змиевской район. Поселок городского типа Слобожанское. Это оперативная съемка, как силовики выводят сегодня утром со двора частного дома злоумышленника. Этот незваный гость разбудил хозяев дома с первыми петухами.

Андрей Тарахтеев, и.о. заместителя начальника Змиевского отдела полиции:

Около шести часов утра неизвестный в маске, в перчатках с применением обреза проник внутрь домовладения, где находилась семья в количестве трех человек. Положил их на пол заставил жену всех участников связать, после этого завладел ключом от сейфа и пошел открывать сейф.

Вот только преступник не учел женскую хитрость. Женщина не слишком затянула узлы, поэтому ее родные сумели развязаться, пока нападающий открывал сейф. После чего 52-летний отец и его 32-летний сын проявили себя настоящими мужчинами и напали на вооруженного вора. Тот применил оружие.

Андрей Тарахтеев, и.о. заместителя начальника Змиевского отдела полиции:

При этом он сделал выстрел из данного ружья. Слава богу, выстрел ушел в пол. После этого скрутили его и вызвали наряд милиции.

Вот дыра в полу, куда попала пуля. А нападавшим оказался оказался 30-летний житель соседнего села, который работал вместе с членом семьи. Накануне на предприятии была зарплата. Именно это, судя по всему, и стало поводом для визита. Причем пришел незваный гость в черной балаклаве. Открытое уголовное производство по статье разбой. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

 

 

 

Видео: 

Вооруженный грабитель провалил преступление - 07.11.2017

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