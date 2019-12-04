Возгорание автомобиля на Холодной Горе: делом занялась полиция

04 декабря 2019 г. 14:14
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Обстоятельства возгорания автомобиля в Холодногорском районе, которое произошло накануне вечером, устанавливают правоохранители.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что на улице Волонтерской горит автомобиль, поступила в полицию 3 декабря в 23:30. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На месте ЧП полицейские обнаружили автомобиль «Renault», припаркованный у подъезда. 

Как было установлено, от огня пострадала передняя часть транспортного средства. Пожар ликвидировали спасатели.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.

Происшествие зарегистрировано в Едином реестре учета Холодногорского отдела полиции. Причины пожара выясняются.

 

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