Возгорание автомобиля на Холодной Горе: делом занялась полиция

Обстоятельства возгорания автомобиля в Холодногорском районе, которое произошло накануне вечером, устанавливают правоохранители.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о том, что на улице Волонтерской горит автомобиль, поступила в полицию 3 декабря в 23:30.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На месте ЧП полицейские обнаружили автомобиль «Renault», припаркованный у подъезда.
Как было установлено, от огня пострадала передняя часть транспортного средства. Пожар ликвидировали спасатели.
В результате происшествия никто из граждан не пострадал.
Происшествие зарегистрировано в Едином реестре учета Холодногорского отдела полиции. Причины пожара выясняются.