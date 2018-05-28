Возле Черкасской Лозовой произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

28 мая 2018 около 15:40 на окружной дороге произошло ДТП с участием автомобиля "ИЖ 27175" и рейсового автобуса "MAN NL222" (маршрут ст. Метро пр. Победы - Черкасская Лозовая).

В результате ДТП 35-летний водитель легкового автомобиля "ИЖ 27175" погиб.

Водитель и пассажиры автобуса от медицинской помощи отказались.

На место выезжала следственно-оперативная группа.

Как позже сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по предварительным данным полиции, водитель автомобиля «ИЖ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

Информация о ДТП внесена в журнал единого учета правонарушений.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.