Возле харьковского супермаркета ударили ножом мужчину, пострадавший в больнице

Сегодня днем на улице Одесской произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин получил ножевые ранения.

Первыми о происшествии сообщили в соцсетях очевидцы.

По их информации, конфликт произошел в кафе одного из супермаркетов.

Один из посетителей, предварительно, ромской национальности, начал ссориться со своей женой, за которую заступился один из очевидцев данного конфликта. Как пишут пользователи соцсетей, мужчины вышли на улицу, и там посетитель два раза ударил оппонента ножом в спину.

Пострадавшему вызвали скорую помощь.

Злоумышленника, ранившего ножом мужчину, разыскивает полиция.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация о происшествии поступила в полицию 15 марта около 16:00.

Пострадавшим оказался 31-летний мужчина.

Его с проникающими ножевыми ранениями доставили в больницу.

Полицейские установили, что у торгового центра по проспекту Гагарина в потерпевшего произошел конфликт с неизвестным.

Злоумышленник дважды ударил мужчину ножом и скрылся с места происшествия.

Информация зарегистрирована в Слободском отделе полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.