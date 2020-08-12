Возле харьковской многоэтажки нашли коробку с гранатой

12 августа 2020 г. 13:31
1 просмотр

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета по улице Метростроителей поступило в полицию 12 августа в 9:26 от работников благоустройства.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по адресу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Эксперты изъяли корпус ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны, патроны для строительно-монтажного пистолета, а также паспорт и трудовую книжку на имя 79-летнего мужчины.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Изъятый боеприпас будет уничтожен за пределами города.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53