Возле харьковской многоэтажки нашли коробку с гранатой

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета по улице Метростроителей поступило в полицию 12 августа в 9:26 от работников благоустройства.

Как сообщили в ГУНП Харьковской области, по адресу выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления. Эксперты изъяли корпус ручной гранаты Ф-1 времен Второй мировой войны, патроны для строительно-монтажного пистолета, а также паспорт и трудовую книжку на имя 79-летнего мужчины.

Информация зарегистрирована в Киевском отделе полиции. Изъятый боеприпас будет уничтожен за пределами города.