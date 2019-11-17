На Плехановской произошла массовая драка возле клуба - соцсети (видео)

Возле одного из харьковских клубов на ул. Плехановской произошла массовая драка.

В потасовке возле входа в заведение приняли участие десятки молодых людей.

Видео инцидента было опубликовано в соцсетях.

На кадрах можно увидеть, как группа молодых людей выясняет отношения при помощи кулаков.

Также молодые люди пинают друг друга ногами. Дерущиеся бросаются предметами, один из которых попал в по лице девушке и разбил ей нос.

Отмечается, что в результате драки возле клуба "Жара" пострадали три человека.

Пострадавших забрала карета скорой помощи.

Как сообщается, на место побоища приезжали пять экипажей патрульной полиции.

"Копы приехали, развели руками и уехали", - говорится в сообщении.

В соцсети в комментариях со ссылкой на очевидцев драки, рассказывают, что конфликт произошле якобы из-за того, что "не поделили девушку".

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+!

Также пользователи соцсети делятся мнением, что в данном клубе собираются различные деклассированные элементы: «Эта гад*шня до сих пор работает? Там собираются одни отбросы, наркоманы и тд!»

«Давно как-то там было убийство, лет 7 назад! Тоже драка была массовая (прямо на входе). Труп лежал, движуху остановили, и все! Закрыть эту помойку!», - пишут харьковчане.