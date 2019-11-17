На Плехановской произошла массовая драка возле клуба - соцсети (видео)

Возле одного из харьковских клубов на ул. Плехановской произошла массовая драка.
В потасовке возле входа в заведение приняли участие десятки молодых людей.
Видео инцидента было опубликовано в соцсетях.
На кадрах можно увидеть, как группа молодых людей выясняет отношения при помощи кулаков.
Также молодые люди пинают друг друга ногами. Дерущиеся бросаются предметами, один из которых попал в по лице девушке и разбил ей нос.
Отмечается, что в результате драки возле клуба "Жара" пострадали три человека.
Пострадавших забрала карета скорой помощи.
Как сообщается, на место побоища приезжали пять экипажей патрульной полиции.
"Копы приехали, развели руками и уехали", - говорится в сообщении.
В соцсети в комментариях со ссылкой на очевидцев драки, рассказывают, что конфликт произошле якобы из-за того, что "не поделили девушку".
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+!
Также пользователи соцсети делятся мнением, что в данном клубе собираются различные деклассированные элементы: «Эта гад*шня до сих пор работает? Там собираются одни отбросы, наркоманы и тд!»
«Давно как-то там было убийство, лет 7 назад! Тоже драка была массовая (прямо на входе). Труп лежал, движуху остановили, и все! Закрыть эту помойку!», - пишут харьковчане.