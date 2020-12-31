Возле квартиры матери антикоррупционера Шабунина обнаружили гранаты

31 декабря 2020 г. 10:39
Источник: УНИАН
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Возле квартиры матери председателя правления Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина обнаружили самодельное взрывное устройство. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

30 декабря около 21:20 в городе Ровно правоохранители получили сообщение о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство, которое состоит из двух гранат и черной коробки.

Установлено, что в квартире живет мать антикоррупционера Виталия Шабунина.

Сам Шабунин так прокомментировал произошедшее в Facebook: "Если устройство действительно взрывное, то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит".

Шабунин считает, что злоумышленник уверен в собственной безнаказанности. Он обвинил руководителей правоохранительных органов Украины в неспособности обеспечить элементарную безопасность своих граждан.

"Все вместе они так и не смогли наказать ни одного заказчика нападений на активистов. В тысячах случаев насилия против украинцев ситуация аналогичная", – написал он.

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