Возле памятника Воину-освободителю нашли подозрительную коробку

09 мая 2019 г. 13:31
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9 мая около 11:30 в полицию от бдительных граждан поступила информация о картонной коробке возле памятника Воину-освободителю на 23 Августа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место выезжала следственно-оперативная группа, кинологическая служба и специалисты взрывотехнического управления полиции. 

Никаких взрывчатых веществ в коробке правоохранители не обнаружили

Выяснилось, в коробке находились продукты питания - конфеты и печенье.

Информация о событии внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции.

 

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