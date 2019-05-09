Возле памятника Воину-освободителю нашли подозрительную коробку

9 мая около 11:30 в полицию от бдительных граждан поступила информация о картонной коробке возле памятника Воину-освободителю на 23 Августа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на место выезжала следственно-оперативная группа, кинологическая служба и специалисты взрывотехнического управления полиции.

Никаких взрывчатых веществ в коробке правоохранители не обнаружили

Выяснилось, в коробке находились продукты питания - конфеты и печенье.

Информация о событии внесена в журнал единого учета Шевченковского отдела полиции.