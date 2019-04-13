Возле российского посольства в Киеве взорвался высоковольтный кабель

13 апреля 2019 г. 15:20
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сегодня, 13 апреля, возле посольства Российской Федерации в Киеве произошел взрыв.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

ЧП произошло на проспекте Воздухофлотском в Соломенском районе возле посольства Российской Федерации. 

По данному факту полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей «Киевэнерго», что в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге.

В результате происшествия никто не пострадал, только была повреждена мостовая.

Сейчас на месте работают представители профильных служб.

 

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