Возле российского посольства в Киеве взорвался высоковольтный кабель

сегодня, 13 апреля, возле посольства Российской Федерации в Киеве произошел взрыв.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

ЧП произошло на проспекте Воздухофлотском в Соломенском районе возле посольства Российской Федерации.

По данному факту полицейские начали проверку, а затем получили информацию от представителей «Киевэнерго», что в этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащего Юго-Западной железной дороге.

В результате происшествия никто не пострадал, только была повреждена мостовая.

Сейчас на месте работают представители профильных служб.