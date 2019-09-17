 

Возле села на Харьковщине во время масштабного пожара сгорели 5 домов

17 сентября 2019 г. 10:15
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В Изюмском районе произошел масштабный пожар сухостоя, в результате которого огнем были уничтожены постройки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 16 сентября в 10:54 пожарным поступило сообщение о том, что возле села Лысогорка Изюмского района горит сухая трава и камыш.

Пожар распространился на лесополосу и частный жилой сектор, расположенный вплотную к лесу. Общая площадь пожара составила более 5 га.

Огонь уничтожил 6 зданий, 3 из которых -нежилые.

В 16:00 пожар локализовали, а в 06:30 17 сентября полностью ликвидировали.

Причину возникновения пожара и сумму причиненного ущерба устанавливают.

 

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