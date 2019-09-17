Возле села на Харьковщине во время масштабного пожара сгорели 5 домов

В Изюмском районе произошел масштабный пожар сухостоя, в результате которого огнем были уничтожены постройки.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 16 сентября в 10:54 пожарным поступило сообщение о том, что возле села Лысогорка Изюмского района горит сухая трава и камыш.
Пожар распространился на лесополосу и частный жилой сектор, расположенный вплотную к лесу. Общая площадь пожара составила более 5 га.
Огонь уничтожил 6 зданий, 3 из которых -нежилые.
В 16:00 пожар локализовали, а в 06:30 17 сентября полностью ликвидировали.
Причину возникновения пожара и сумму причиненного ущерба устанавливают.