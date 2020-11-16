"Все - за парты" В Харькове возобновился учебный процесс

За парты в общеобразовательных учреждениях Харькова сегодня после двух недель дистанционного обучения вернулись ученики 5-11 классов. Решение перейти к традиционным урокам было принято после отмены адаптивного карантина - теперь по всей территории Украины действуют ограничения "оранжевой" зоны.

Юлия, мать школьника

Если уже не ходили-не ходили и вдруг. По-моему, лучше не стало. Людей заболевает столько же. Каждые классы по разному заходят, начальные -в свое время. С 1 по 4 класс - на 8, на 8-10, перемены не “звенят”, учитель сказал: перемена - значит, отдыхают, чтоб меньше контактировали между собой дети. А так - родителей не пускают, мы не в курсе, что там вообще творится в классах

Масочный режим, обработка рук при входе в школу, опрос учащихся о состоянии здоровья перед началом уроков, разное расписание и “переменки” в разное время для разных классов - все это теперь в любой школе.

Страшновато, страшновато детей пускать, ну, а что делать. Как-то все это предусматриваем. Конечно, хочется, чтоб дети ходили в школу. Не очень спокойна. Очень переживаем, очень - до слез. У меня недавно у знакомой у кумы погиб сын, 32 года, и у сотрудницы по работе

Несколько переживает, что детей в школе будет больше, поэтому станет больше и рисков, - мать третьеклассницы Ирина. Поэтому теперь еще более тщательно будет объяснять дочери, что такое дистанция, масочный режим и о необходимости как можно чаще мыть руки.

Ирина, мать школьницы

Я думаю, надо, чтоб шли в школу. Потому что дистанционное обучение - это все равно не обучение. Потому что мы сами были на дистанционном, как бы ты ни хотел объяснить ребенку - ты ему не объяснишь то, что объяснят ребенку учителя. Думаю, надо, чтоб шли. Просто можно было сделать изменения. Первая смена и вторая смена, чтобы не пересекались дети

Школы и детские сады, а также учреждения внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования теперь запрещено посещать только в случае, если на самоизоляции находится более 50 процентов учащихся и персонала.

Валентина рассказывает, в школах, где учатся ее внуки ситуация с заболеваемостью такая же, как и в любое время осенью. Поэтому смысла в "дистанционке" сейчас не видит.

Валентина, бабушка школьников

Для малыша сложно очень. Её ведь не проконтролируешь, а бабушка, если родители на работе, я уже не разбираюсь в занятиях, общения хотят. Просто из-за чего это было делать. Две недели они просидели - теперь пойдут, и опять неизвестно

Марина, мать школьника

Это не обучение, вообще. Это издевательство над родителями и людьми. И детьми, и всем остальным. Это связано со всей жизнью и со всей этой бредовой ситуацией. Просто это все нужно прекратить

По данным Областного лабораторного центра, с начала эпидемического сезона гриппом и ОРВИ в Харьковской области переболели чуть больше 33 тысяч человек. 36 процентов от этого количества - это дети до 17 лет. И по сравнению с предыдущей неделей фиксируется увеличение количества заболевших - преимущественно за счет детского населения.