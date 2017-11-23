Вспышка гепатита А в Балаклейском районе. Причина в некачественной воде - эпидемиологи

В селе Андреевка Балаклейского района о вирусном гепатите А заговорили в начале сентября. Правда, тогда случаи были единичными. Но уже через месяц количество больных выросло и врачи заговорили о вспышке болезни.

Нина Меркулова, доцент каф. Инфекционных болезней ХНМУ:

На сегодняшний день - 25, все случаи с вирусным гепатитом А подтверждены лабораторным методом исследования. Сейчас еще 4 человека, в работе находятся их материалы. Я думаю, что будет подтверждение вирусного гепатита А в 100% случае.

Среди заболевших 13 детей. Люди поболело целыми семьями. Если, говорят врачи, вначале речь шла только об одной семье, то сейчас их насчитывается уже шесть. Чтобы выяснить, откуда взялась такая зараза, эпидемиологи обследовали очаги заболевания. И пришли к выводу, что причиной вспышки стала вода, которую пили люди.

Ольга Лешко, врач-эпидемиолог Харьковского обл. лаб. центра МОЗ Украины:

У всіх помешканнях, де проживають захворілі, в наявності колодязі, або свердловини водою із централізованого водопостачання вони не користуються. При дослідженні води в цих вогнищах, колодязної та із свердловин, у чотирьох пробах, про це уже говорили не один раз, був виявлений антиген вірусного гепатиту А.

Поэтому эпидемиологами было предложено предоставить людям альтернативные источники воды. Местные врачи также подключились к противоэпидемическим мероприятий. Сейчас в школах и общественных местах людям предоставляют всю необходимую информацию о болезни. Осуществлены подворовые обходы, также были обследованы почти 400 человек, контактировавших с больными. Врачи отмечают - вирусный гепатит А на ранних стадиях маскируется под другие болезни.

Нина Меркулова, доцент каф инфекционных болезней ХНМУ:

На первых порах, когда имел место преджелтушный период, который продолжался в пределах недели, ставился диагноз ОРЗ или может иногда ставиться диагноз – пищевая токсикоинфекция, поэтому на первых порах очень трудно в преджелтушном периоде поставить такой диагноз.

Гепатит А также характеризуется легкой или средней формой протекания болезни. Из всех заболевших сейчас на больничном остаются лишь семеро. Другие уже выписаны в удовлетворительном состоянии. В отличие от гепатита В выздоровление гарантировано в 100%. И все же в течение полугода их состояние здоровья еще будут контролировать врачи. На спад вспышка пойдет через две недели, прогнозируют медики. И предупреждают - чтобы обезопасить себя от болезни нужно пить бутилированную или кипяченую воду и соблюдать правила гигиены.