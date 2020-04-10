Взрыв банкомата на проспекте Победы: подробности

10 апреля 2020 г. 18:52
Автор: Лариса Говина
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Взрыв в одном из зданий по проспекту Победы прозвучал в половине 5 утра. Повредил банкомат и помещения супермаркета. Был настолько громким, что мощный звук хорошо слышали жители многих многоэтажек района.
 

В 4, начало 5-го, половина 5-го, мой муж просыпается на работу, и мы услышали взрыв, потом открыли балкон. Посмотрели, вроде грозы нет. Вот это мы слышали точно. А что там дальше, мы легли отдыхать, потом я начала его собирать на работу.

В результате взрыва никто не пострадал. Эксперты установили, что подрывники использовали самодельное устройство. Сумму убытков правоохранители устанавливают, вещественные доказательства изъяли.

Василий:

Подошел сюда где-то час назад. Уже снимали ленты, подьехала машина, забрала все и увезла. Больше я ничего не виде, говорят, ограбили, не знаю.

Через несколько часов после взрыва полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления. Уголовные производства открыты по двум статьям: «Умышленное уничтожение и повреждение имущества" и "Кража". Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Между тем, в харьковских СМИ и в социальных сетях со ссылкой на собственные источники публикуют информацию, что задержанные - в прошлом правоохранители. При этом, один из мужчин - житель Харьковщины, другой - Запорожской области. И как пишут в СМИ - мужчины раньше служили в рядах патрульной полиции.

Однако, в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Харьковской области отметили, что следствие не предоставляет подробностей задержания.

Заместитель Министра внутренних дел, Антон Геращенко на своей странице в сети Фейсбук написал, что следователи проверяют информацию о причастности задержанных к подрывам банкоматов в других населенных пунктах Украины.

Видео: 

Подрыв банкомата в Харькове - 10.04.2020

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