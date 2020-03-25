Взрыв и пожар в квартире: ЧП в Змиевском районе

25 марта 2020 г. 10:44
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Сегодня, 25 марта, в 7:15 в Службу спасения «101» поступила информация о взрыве в квартире на первом этаже 5-этажного жилого дома, что находится в поселке Слобожанское Змиевского района. Взрыв стал причиной пожара внутри этой квартиры.
 
Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, на месте спасатели установили, что в результате взрыва, природа которого пока устанавливается, в квартире произошло возгорание домашних вещей на площади 15 кв.м. Также взрывной волной выбиты оконные стекла и повреждены межэтажное перекрытие. Вследствие высокой температуры от взрыва и горения 36-летний хозяин дома получил значительные ожоги тела. Сейчас он находится в ожоговом центре Харькова.
 
Пожар был ликвидирован в 8:56. На месте происшествия работают представители правоохранительных органов.

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