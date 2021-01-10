Взрыв под Лубнами: газоснабжение восстановлено

В Полтавской области возобновили газоснабжение 17 населенных пунктов, которые были отключены из-за взрыва на газопроводе.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел.

Как сообщалось, 9 января в 15:50 произошла разгерметизация магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области неподалеку от города Лубны.

В результате отключения ГРС «Вишневое» было прекращено газоснабжение населенных пунктов Лубенского района: это Лазорки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельного, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полуниевка, Казачье.

Всего без газа оказались 2914 домохозяйств.

Метеорологическим отделением АРЗ СП, с целью обнаружения в воздухе опасных веществ в населенных пунктах село Халепцы, село Калайдинцы, село Лушникитас и Клепачи проводились замеры воздуха с помощью газоанализаторов. Превышения ПДК опасных веществ не было обнаружено.

К проведению работ по восстановлению газоснабжения были привлечены 4 единицы техники Лубенского линейного производственного управления магистральных газопроводов и 21 работник.

По состоянию на 10 часов утра было восстановлено газоснабжение в трех населенных пунктах - Лазорки, Новооржицкое, Вишневое.

Уже в 11 часов было возобновлено газоснабжение в всех 17 населенных пунктах.

Всего в работах был задействован 71 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС - 45 человек личного состава и 10 единиц техники.

Также сообщалось, что на месте аварии был создан оперативный штаб, который работает круглосуточно. В состав штаба входят представители департаментов здравоохранения, соцзащиты населения, гражданской защиты, представители теробщин, РГА, спасатели, правоохранители, энергетики и газовики.

Утром 10 января спасатели ГСЧС организовали объезд всех домохозяйств с целью оповещения населения о правилах пользования газовыми устройствами перед началом восстановления газоснабжения. Также привлечены представители социальной службы и полиции.

В результате аварии жертв и пострадавших нет.

Причины аварии расследуют правоохранители.