Взрыв в Новобаварском районе: подробности от полиции

Как сообщалось, на территории домовладения, расположенного в переулке Чаплыгинском Новобаварского района, произошел взрыв.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 мая в полицию обратился 20-летний мужчина. Он сообщил, что ночью по месту жительства услышал во дворе дома громкий хлопок, после чего во дворе в земле обнаружил воронку, а также повреждения окна и царапины на заборе.

Парень рассказал, что по указанному адресу он проживает с родителями.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Предварительно правоохранители установили, что на территории частного домовладения произошел взрыв ручной гранаты «РГД-5». В результате происшествия никто не пострадал.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают.