Взрыв в Новобаварском районе: подробности от полиции

17 мая 2019 г. 11:06
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Как сообщалось, на территории домовладения, расположенного в переулке Чаплыгинском Новобаварского района, произошел взрыв.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 мая в полицию обратился 20-летний мужчина. Он сообщил, что ночью по месту жительства услышал во дворе дома громкий хлопок, после чего во дворе в земле обнаружил воронку, а также повреждения окна и царапины на заборе. 

Парень рассказал, что по указанному адресу он проживает с родителями. 

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления. 

Предварительно правоохранители установили, что на территории частного домовладения произошел взрыв ручной гранаты «РГД-5». В результате происшествия никто не пострадал. 

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают. 

 

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