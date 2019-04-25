"Взрывное устройство снабжено таймером". Письмо в редакцию АТН от "Салмана Радуева"

Доброго дня! Сообщаю, что здание телекомпании АТН (г. Харьков) заминировано. Взрывное устройство снабжено таймером, он начинает отсчёт с момента открытия адресантом данного письма. Детонация может произойти в любой момент. Не говорите потом, что вас не предупреждали. Счастливого полёта!