"Взрывное устройство снабжено таймером". Письмо в редакцию АТН от "Салмана Радуева"

25 апреля 2019 г. 15:12
Автор: Виталий Лабскир
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В перечень объектов Харькова, подвергающихся в последние дни массовому "минированию", добавилась телекомпания АТН. 

В редакцию АТН с электронного почтового ящика raduevs7@gmail.com от респондента "Салман Радуев" пришло сегодня днем письмо следующего содержания:

Доброго дня! Сообщаю, что здание телекомпании АТН (г. Харьков) заминировано. Взрывное устройство снабжено таймером, он начинает отсчёт с момента открытия адресантом данного письма. Детонация может произойти в любой момент. Не говорите потом, что вас не предупреждали. Счастливого полёта!

 

 

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