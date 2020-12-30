Взрывы в аэропорту Йемена: погибли почти 30 человек

30 декабря 2020 г. 16:26
Источник: РБК-Украина
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По меньшей мере 27 человек погибли в результате атаки на международный аэропорт Адена в Йемене. Также еще десятки человек пострадали.

Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Взрыв произошел внутри терминала аэропорта Аден до высадки министров из самолета.

Три минометных снаряда разорвались одновременно с прилетом министров нового правительства Йемена.

В частности, мины угодили в зал прилета, еще один из снарядов упал на взлетно-посадочной полосе.

Отметим, в декабре президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров.

 

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