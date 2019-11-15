Взрывы в Балаклее: двое погибших - Генштаб ВСУ

15 ноября 2019 г. 16:37
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По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, двое военных саперов получили ранения, не совместимые с жизнью и скончались.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Четверо военнослужащих ВС Украины, о которых сообщалось ранее, находятся в медицинских учреждениях.

По уточненной информации медиков, трое из раненых - в тяжелом состоянии, один - средней тяжести.

Как сообщается, раненым военнослужащим оперативно предоставляется профессиональная медицинская помощь в полном объеме в медицинских учреждениях.

"С 15:13 15 ноября 2019 никаких новых взрывов на технической территории не зафиксировано", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы Генштаба ВСУ, военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте - котловане.

В настоящее время на технической территории воинской части обустраивают место проведения работ по утилизации остатков боеприпасов и их элементов.

В Генштабе ВСУ отметили, что местным жителям и объектам инфраструктуры ничего не угрожает, а хранилища боеприпасов находятся в безопасности.

 

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