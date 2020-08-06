Взрывы в Бейруте: погибли 137 человек, среди них - знаменитый французский архитектор

В результате взрыва в столице Ливана Бейруте погибли 137 человек, среди них как минимум один гражданин США и один гражданин Франции. Об этом сообщает Al Jazeera.

Также сообщается, что еще 24 француза пострадали от взрыва, а погибшим является архитектор Жан-Марк Бонфис.

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате взрыва в порту Бейрута получили ранения не менее 5 тысяч человек.

Волонтеры Красного Креста, которые работают на месте происшествия, предупреждают, что число жертв увеличится, поскольку в порту до сих пор продолжаются поиски пропавших, в том числе сотрудников предприятий, которые находились на рабочих местах во время взрыва.

Напомним, вечером 4 августа в соцсетях начали появляться видео взрыва, прогремевшего в Бейруте – столице и крупнейшем городе Ливана.

По данным СМИ, число погибших превысило 100 человек, ранены более 4 тысяч человек.

Окрестности места происшествия превратились в руины.