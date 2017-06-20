Взятка или провокация? В суде оглашено решение по одному из самых громких обвинений председателей сельсоветовстве

Задержание председателя Старосалтовского сельсовета Прасковьи Задорожной в 2011 году стало одним из самых громких эпизодов в череде обвинений глав сел, земли которых считаются элитными. Ее обвинили в том, что она вымагала 175 тысяч гривен за выделение участка в курортной зоне, но была поймана "на горячем". Следователи продемонстрировали и меченые купюры, а позже против нее дал показания секретарь, которого арестовали как соучастника. Следствие длилось семь лет. За это время сменилось несколько судей, и все же Октябрьский суд пришел к выводу - Задорожная во взяточничестве виновна. Ее осудили на пять лет лишения свободы, лишили права занимать представительские должности, в то время как секретарь, который согласился сотрудничать со следствием, получил условный срок.

Ева Бондарчук, гособвинитель

Колишня голова селищної ради свою вину не визнала, разом з цим колишній секретар свою провину визнав у повному обсязі, щиро покаявся, сприяв слідству в тому, що надав покази стосовно голови селищної ради.

Прасковья Задорожная, которая до вступления приговора в силу находится на свободе, не признает свою вину и сейчас, говорит ее племянник и гражданский защитник, Андрей. Он уверяет, его тетя не вымогала денег, и более того, даже не держали их в руках - дело было сфальсифицировано ее противниками в сельсовете, которые и выступили свидетелями по делу и самими правоохранителями. Это, говорит Задорожный, подтверждает хотя бы тот факт, что женщина, которая проходит потерпевшей по старосалтовскому делу, также давала взятку еще нескольким главам сельсоветов. Более того, сторона защиты уверяет, что Прасковью Задорожную по-разному заставляли уйти с поста, угрожали: сожгли автомобиль, разгромили могилы родителей и даже избили мужа. Это произошло именно в тот день, когда в сельсовете и задерживали 62-летнюю подозреваемую. Тогда неизвестные ворвались в ее дом. Четверо в черных масках набросились на 74-летнего мужа Прасковьи Задорожной и стали избивать его и требовать деньги. Не получив их, воткнули в спину нож и оставили в гараже. Тогда Анатолия Савнова спасли соседи, уже в мае в больнице мужчина рассказал журналистам о пытках. Но выжить ему не удалось - уже в июне он умер. Это убийство, как и другие нападения на его тетю, в отличие от дела о взяточничестве, так и не были раскрыты, подчеркивает Андрей.

Андрей Задорожный, племянник П.Задорожной

Она была вне партии регионов, вне системы, денег никому не давала, в схемах/махинациях не участвовала, и тот человек который находился тогда вне структуры мафиозной, он был вне системы. И таких людей тогда просто убирали с помощью УБОПа. У нее было несколько до этого предупреждений, катастрофических. Это не расследовалось Волчанской милицией, не расследовалось прокуратурой, ничем, а вот это дело о провокации взятки было поднято на флаг демонстративно.

Защита Прасковьи Задорожной подала апелляцию на решение районного суда. Они, учитывая медицинское состояние женщины - перенесенный инфаркт и операцию по онкологии - могли бы просить о смягчении приговора, но намерены настаивать на полном оправдании женщины. В прокуратуре тоже готовы представить свои аргументы. Говорят, что считают что вина подсудимой абсолютно доказана, и изначально просили для нее более строгого наказания - семи лет лишения свободы.