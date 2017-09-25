За нападение на Лисичкина исполнителям пообещали 5 тысяч гривен - ГУНП

25 сентября 2017 г. 17:01
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Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области во время пресс-конференции, по предварительной информации, к нападению на активиста Евгения Лисичкина причастны 4 человека, 3 из них уже допрошены, еще один - скрывается. Устанволенным исполнителям, говорят в полиции, больше 40 лет, они - жители Харькова, безработные, ранее привлекались к уголовной ответственности.

Эти мужчины сообщили, что им предложили вознаграждение за "инсценировку нападения" в размере 5 тысяч гривен на двоих.

В следственном управлении ГУНП в Харьковской области также подчеркнули, что оба мужчины присутствуют на камерах видеонаблюдения, также во время обысков у них дома изъяты вещественные доказательства. 

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