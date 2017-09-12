За последние сутки в Харькове от огня пострадало пять автомобилей. Подробнее рассказали спасатели

Пётр работает охранником на стоянке в жилом комплексе по улице Новоалександровской. Сегодня ночью он видел двух подозрительных мужчин, одетых в тёмную одежду. Какое-то время они ходили вокруг дома, а затем остановились у одного из припаркованных автомобилей. Через некоторое время, говорит охранник, внедорожник вспыхнул.

Пётр, охранник

Где-то в без пяти три ночи вон на те врата, которые раздвигаются, зашли два человека. Одеты в темное, такие щупленькие, капюшоны на голове. Ну что, какая была жидкость - непонятно, неизвестно. Вспыхнула, мгновенно, машина и всё.

Через 15 минут на место прибыли спасатели, добавляет Пётр. Те выяснили, что помимо загоревшейся машины, пострадали еще две стоящие рядом. Таким образом общая площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Как говорит помощник начальника главного управления ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин, распространение огня началось из моторного отсека.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Очаг пожара находился в автомобиле Ауди. И два автомобиля пострадали. Основная причина, именно по третьему пожару, это, сейчас рассматривается, занос открытого источника неизвестным лицом.

Сейчас со сгоревшей машиной работают эксперты, добавляет Игорь Лупандин. Они устанавливают все детали и причины пожара. Между тем, еще два случая с возгораниями автомобилей произошли накануне. Первое ЧП случилось по улице Полтавский Шлях. Там, во время движения, загорелся Opel. Водитель, с помощью огнетушителя, сумел сам сбить пламя еще до приезда спасателей, сообщают в ГСЧС. А вот второму автовладельцу в аналогичной ситуации на Льва Ландау, повезло меньше. В этом случаи, говорит Игорь Лупандин, водитель Audi A6 запаниковал и к приезду пожарных двигатель был практически уничтожен огнем.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

На месте работают оперативные группы, привлекли и наших специалистов, по установлению данной причины. Ну, то есть, одна из причин - это причина связанная с техническим состоянием.

Для предотвращения таких пожаров, говорит Игорь Лупандин, автомобилистам следует своевременно проверять техническую исправность машин. А на случай экстренных ситуаций, крайне необходимо, иметь огнетушитель.