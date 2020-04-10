За сутки на Донбассе погиб один военный, двое ранены

За минувшие сутки на Донбассе был зафиксирован 21 обстрел украинских позиций со стороны боевиков. В результате обстрелов погиб украинский военнослужащий, еще двое были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединеннных сил в Фейсбук.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) из тяжелого вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Украинские позиции враг обстреливал в районе Павлополя – там боевики выпустили пять мин калибра 82-мм, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

по опорным пунктам ООС неподалеку Водяного НВФ открывали огонь дважды, применив при этом минометы калибра 82-мм - четыре мины, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы;

позиции у Красногоровки и Новомихайловки враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия трижды;

рядом с Авдеевкой боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Пищевика позиции были обстреляны из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а у Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Богдановки противник применил стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ 10 раз открывали огонь: из минометов калибра 120-мм и 82-мм, выпустив 38 мин, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в течение суток трижды обстреляли украинские опорные пункты вблизи Орехово;

огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов зафиксирован у Хутора Вольного, Новолуганского, Новоалександровки и Попасной – всего на этих участках было выпущено 18 мин указанного калибра;

в районе Крымского боевики дважды обстреляли позиции ООС из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия;

рядом с Новгородским против украинского подразделения НВФ применили противотанковый ракетный комплекс.

По предварительным подтвержденным данным украинской разведки, 9 апреля подразделения ООС уничтожили одного боевика, еще одного - ранили.

Как отмечается, с начала текущих суток боевики обстреляли украинские позиции дважды.