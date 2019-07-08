 

За сутки на полях области сгорело 4 га пшеницы (фото)

08 июля 2019 г. 10:45
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Спасатели 7 июля 26 раз выезжали на ликвидацию пожаров сухой травы, пшеницы, хвойной подстилки, стерни, тростника и мусора. Общая площадь пожаров превысила 11 га.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области. 

По данным спасателей, в результате пожаров уничтожено около 3 га пшеницы в с. Тарановка Змиевского района, около 1 га пшеницы в с. Полковчиное Великобурлукского района, около 1,5 га стерни от скошенной пшеницы в с. Николаевка Двуречанского района и 0,3 га стерни в с. Шелестово Коломакского района.

Кроме этого, сгорела часть крыши жилого дома на площади 40 кв.метров в с. Кринички Харьковского района, дрова и хозяйственная постройка в Южном и хозяйственная постройка в одном из сел Краснокутского района.

В ведомстве напоминают, что сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности. Поэтому существует большая угроза возникновения возгораний из-за повышение температуры воздуха. Спасатели просят не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

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