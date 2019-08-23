За сутки огонь уничтожил 8 гектаров территорий, − ГСЧС

22 августа на Харьковщине произошло 25 случаев пожаров сухой травы, хвойной подстилки, камыша и мусора, которые уничтожили больше 8 га территорий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Так, наибольший среди этих пожаров произошел в Балаклейском районе области. Там вблизи с. Норцовка, загорелась лесная подстилка и молодой хвойный лес на общей площади около 4 га Норцовского лесхоза Балаклейского лесничества.

К ликвидации возгорания были привлечены 14 единиц техники и 60 человек личного состава, из них 7 единиц пожарно-спасательной техники ГСЧС и 35 спасателей.

В 13:45 совместными усилиями удалось локализовать пожар. Полностью он был ликвидирован в 17:53.

Спасатели предостерегают, сейчас на Харьковщине наблюдается наивысшая степень пожарной опасности. Существует большая угроза возникновения возгораний из-за жары. В ведомстве просят не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.