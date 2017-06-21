Задержан аферист, зарабатывавший на схеме "Ваш сын в полиции!"

21 июня 2017 г. 11:24
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Телефонному мошеннику, который зарабатывал на пенсионерах, поверивших в легенду "ваш сын в полиции", объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество) - сообщает прокуратура Харьковской области.

Как сообщил руководитель Харьковской местной прокуратуры №6 Андрей Яковлев, подозреваемый 36-летний житель Луганской области, ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничество, обманывал людей пожилого возраста. По предварительным данным, злоумышленник проворачивал аферы вместе со своим знакомым, который отбывает наказание на территории Луганской области.

«Напарник из зоны звонил жителям Харьковской области и сообщал, что их сын или внук находится в полиции из-за дорожно-транспортного происшествия. Для «решения вопроса» и якобы на лечение пострадавших просил деньги. После этого подозреваемый, который выполнял роль курьера, приезжал и забирал деньги », - рассказал Андрей Яковлев.
Установлено, что в конце прошлого года - начале нынешнего от деятельности аферистов пострадали двое жителей Харьковского района - 80-летний мужчина и 69-летняя женщина. Пенсионеры поверили в вымышленные истории о ДТП и, чтобы «освободить» своих внуков, отдали 1000 и 1600 долларов США.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Он обвиняется в совершении еще пяти аналогичных преступлений в Валковском и Богодуховском районах области.

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